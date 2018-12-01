Госдеп советует американцам воздержаться от поездок в Украину в области с военным положением

Государственный департамент США советует американцам с осторожностью посещать территорию Украины.

Об этом говорится в декабрьском списке рекомендаций американцам для поездок.

Отмечается, что Украину наделили вторым уровнем опасности из четырех и призвали путешествовать «с повышенной осторожностью».

В то же время третий уровень опасности получили украинские области, на территории которых введено военное положение: американцам советуют пересмотреть свои поездки в эти регионы.

Аннексированный Крым, Донецкая и Луганская области отдельно получили четвертый уровень опасности.

Второй уровень опасности в списке получили также такие государства, как Россия, Египет и Китай.