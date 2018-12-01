Госдеп советует американцам воздержаться от поездок в Украину в области с военным положением

Госдеп советует американцам воздержаться от поездок в Украину в области с военным положениемСегодня, 12:47
Государственный департамент США советует американцам с осторожностью посещать территорию Украины.
Об этом говорится в декабрьском списке рекомендаций американцам для поездок.
Отмечается, что Украину наделили вторым уровнем опасности из четырех и призвали путешествовать «с повышенной осторожностью».
В то же время третий уровень опасности получили украинские области, на территории которых введено военное положение: американцам советуют пересмотреть свои поездки в эти регионы.
Аннексированный Крым, Донецкая и Луганская области отдельно получили четвертый уровень опасности.
Второй уровень опасности в списке получили также такие государства, как Россия, Египет и Китай.