В детском лагере "Виктория", переданном после пожара военным на некоторое время, завершаются последние ремонтные работы.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что лагерь готовят к приему резервистов территориальной обороны, которые расположатся в лагере на семь дней. На данный момент продолжается установка труб и подключение каменных корпусов лагеря к отоплению. Одно здание уже отапливается, в еще два тепло подадут во вторник, 11 декабря, утром.

Также сообщается, что деревянные домики, один из которых сгорел в сентябре 2017 года, отгородили от каменных металлическим забором.

По данным одесских СМИ, первая партия резервистов заселится в корпуса лагеря уже во вторник, 11 декабря.