В Днепре горела больница, спасатели эвакуировали 20 человек

В Днепре утром в понедельник 10 декабря, произошел пожар в больнице на улице Батумская Индустриального района города.

Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что информация о пожаре местным спасателям поступила в 9:18. На месте происшествия спасатели установили, что пожар возник в коридоре на первом этаже трехэтажного здания.

"Спасателями совместно с сотрудниками медицинского учреждения были выведены в безопасную зону 20 человек. Огнем поврежден электрический кабель длиной 4 м погонных. В 9:35 огонь был локализован и в 9:57 - ликвидирован", - отметили в пресс-службе ГСЧС.

Информации о пострадавших в результате пожара нет. К ликвидации пожара были привлечены 18 спасателей и 5 спецмашин.