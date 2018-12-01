Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения для отражения атак

Принятый сегодня Верховной Радой законопроект № 8361 «О прилегающей зоне Украины», в частности, разрешает морской охране Госпогранслужбы применять оружие для отражения атак.

В заключительных положениях закона говорится, что оружие кораблей и катеров морской охраны ГПСУ может применяться без предупреждения с целью:

– отражения вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок;

– прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций;

– для отражения нападения (оказания помощи для отражения нападения) на корабли (катера) и суда Государственной пограничной службы Украины или другие суда Украины;

– для прекращения вооруженного сопротивления.

Кроме того, оружие может применяться после предупредительной стрельбы с целью задержания судов, нарушивших законодательство Украины о государственной границе или таможенное, фискальное, миграционное или санитарное законодательство.

Также предупредительные выстрелы возможны во время преследования по горячим следам, которое началось в территориальном море или в прилегающей зоне Украины, в случае невыполнения требования остановиться, если судно пытается скрыться, а другие возможности для его остановки исчерпаны.

Помимо этого рассматриваются случаи прекращения таким образом враждебных действий судов в отношении побережья Украины, подводных и надводных объектов под флагом Украины.

Кроме того, во время сдерживания агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также для устранения реальной угрозы жизни и безопасности человека, военные подразделения, корабли и катера уполномоченного органа имеют право применять и использовать оружие и боевую технику.