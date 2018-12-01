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В Киеве чиновники требовали взятки с участников АТО

Вчера, 15:43 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили председателя Центрального МСЭК № 1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы и врача-эксперта отдела экспертизы Центральной военно-врачебной комиссии Минобороны, которые организовали схему вымогательства и получения взяток с участников АТО. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица требовали с участников антитеррористической операции деньги за получение соответствующих групп инвалидности. Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленников на рабочих местах после получения более сорока двух тысяч гривен от участника АТО, который получил тяжелое ранение ноги, за установление ему инвалидности», – рассказали в СБУ.

Также сообщается, что во время санкционированных следственных действий по местам работы и жительства злоумышленников правоохранители обнаружили более двадцати папок с документами бойцов АТО, к каждой из которых был прикреплен конверт с деньгами.

«Общая сумма изъятой валюты эквивалентна более 130 тысячам долларов», – отметили в пресс-центре.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

«Разоблачение злоумышленников проводилось совместно с управлением по вопросам предотвращения и выявления коррупции КГГА под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №5. Продолжается досудебное следствие», – добавили в СБУ.


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