» » Украина вдвое увеличила контролируемую территорию на море

Украина вдвое увеличила контролируемую территорию на море

Сегодня, 13:27 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада во втором чтении приняла закон «О прилегающей зоне Украины», который фактически увеличивает территорию контроля в Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

«Законодательный акт устанавливает статус и определяет правовой режим прилегающей зоны Украины, а также порядок реализации Украиной в этой зоне своих прав как прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, других международных договоров Украины, общепризнанных норм и принципов международного права, Конституции и законов Украины», - говорится в сообщении.

Согласно документу, «прилегающая зона Украины – это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины и внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль, отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины».

Делимитация прилегающей зоны между Украиной и государствами, побережья которых противоположны или смежные с побережьем Украины, осуществляется в соответствии с международными договорами Украины.

Законом определены права Украины в прилегающей зоне.

Так, Украина в своей прилежащей зоне осуществляет контроль, необходимый в целях:

1) предотвращения нарушений таможенного, фискального (налогового), иммиграционного (миграционного), санитарного законодательства Украины в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море;

2) привлечения к ответственности за нарушение законодательства Украины, указанного в пункте первом настоящей части, совершенного в пределах территории Украины, включая ее внутренние воды, или территориальное море.

С целью предотвращения нарушений законодательства могут осуществляться остановка,  досмотр, задержание или арест судов и/или членов их экипажа, исключая военные корабли и другие государственные судна, используемые в некоммерческих целях.

Законом установлена ​​компетенция уполномоченного органа Украины в прилегающей зоне и определены особенности реализации его полномочий.

Также установлено, что исследование археологических и исторических объектов культурного наследия в прилегающей зоне проводятся в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.

Законом также внесены изменения в законы Украины «Об охране культурного наследия Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «Об охране археологического наследия Украины».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:59

В Кременском районе реконструировали насосную станцию

Сегодня, 13:31

В ОРЛО перевернулся автобус. Много пострадавших

Сегодня, 12:28

Порошенко сообщил, что отправит войска на «самые опасные» участки границы с Россией

Сегодня, 11:53

В Украине вводится новый вид социальной помощи

Сегодня, 11:51

ВСУ усилятся снайперскими винтовками производства Канады

Сегодня, 10:59

В Гаагском трибунале рассказали, какие преступления на Донбассе и в Крыму будут рассматривать

Сегодня, 09:59

Все пункты пропуска на Донбассе работают в штатном режиме

Сегодня, 09:05

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Вчера, 18:08

Украина созывает встречу подписантов Будапештского меморандума

Вчера, 17:42

СЦКК: боевики маскируют свои действия в районе Станицы Луганской под обстрелы ВСУ

Вчера, 16:45

"ЛНРовцы" через "афганцев" передали тело пропавшего на Донбассе бойца ВСУ

Вчера, 16:36

В ОРЛО задержали рабовладельца

Новости Украины:

Сегодня, 13:58

Патрульная полиция проводит отработку в Славянске

Сегодня, 13:27

Украина вдвое увеличила контролируемую территорию на море

Сегодня, 12:05

Вышел первый тизер украинского экшена «Захар Беркут»

Сегодня, 11:48

В Василькове – массовое отравление военных

Сегодня, 11:46

Трехстороннюю встречу по газу перенесли на январь

Сегодня, 10:58

Комитет Верховной Рады поддержал прекращение Договора о дружбе с Россией

Сегодня, 09:57

«Укрзализныця» запускает маршрут из Киева во Вроцлав

Вчера, 18:03

В Киевской области произошел взрыв на АЗС

Вчера, 17:45

Парубий подписал госбюджет

Вчера, 16:49

В "Укрзализнице" назвали самые востребованные среди украинцев направления стран ЕС

Вчера, 16:31

Путин объяснил, почему не хочет говорить с Порошенко

Вчера, 15:45

Песков: РФ рассмотрит предложения по обмену украинских моряков

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 