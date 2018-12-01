Путин объяснил, почему не хочет говорить с Порошенко

Президент России Владимир Путин заявил, что не отвечает на запросы Президента Украины Петра Порошенко о телефонном разговоре, поскольку не хочет «участвовать в его избирательной кампании».

По словам Путина, Порошенко создает кризисные ситуации и перекладывает ответственность на Россию, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает проблемы», передает Радио Свобода.

«Я в этих комбинациях не хочу участвовать и не буду», - цитируют Путина российские информагентства.

Ранее на этой неделе в Кремле заявили, что Путин в ближайшее время не планирует обсуждать с Порошенко освобождение пленных украинских моряков и другие вопросы. «Я могу вам только подтвердить, что действительно после инцидента телефонного разговора между Путиным и Порошенко не было, и на данный момент, насколько мне известно, в последующие дни такой разговор не планируется», - сказал представитель Путина Дмитрий Песков.