Президент Литвы посетит Украину 7 декабря

Президент Литвы Даля Грибаускайте посетит Украину 7 декабря 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Как отмечается, Грибаускайте посетит Украину с официальным визитом 7 декабря. В рамках визита запланированы ее переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в рамках заседания Совета президентов Украины и Литвы и подписание ряда двусторонних документов.

"Петр Порошенко и Даля Грибаускайте также примут участие в работе второго Украинского женского конгресса", - говорится в сообщении.