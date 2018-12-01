На Донетчине четырехлетний ребенок наелся лекарств

В Славянске четырехлетний ребенок наелся лекарств.

Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

«Мать мальчика отвлеклась, и в это время ребенок дотянлся до блистеров с таблетками. Когда женщина заметила, что упаковка для лекарств открыта и не хватает таблеток, сразу обратилась к врачам. К счастью количество съеденных лекарств, к которым дотянулся мальчик угрозы его жизни и здоровью не представляло. Правоохранители проведут с родителями профилактическую беседу – но пережитый ими стресс и сам по себе является профилактикой невнимательности, ведь ребенок мог съесть и более опасные лекарства», – рассказали в пресс-службе.

В полиции также призвали не оставлять детей одних и «обязательно прятать в недоступные места лекарства, ядовитые вещества и все, чем ребенок может себя травмировать».