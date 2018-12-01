» » СБУ по Украине проводит обыски у священнослужителей УПЦ МП

СБУ по Украине проводит обыски у священнослужителей УПЦ МП

Вчера, 16:14 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве, Житомире, Овруче и Коростене сегодня, 3 декабря, правоохранители проводят обыски в зданиях, принадлежащих епархиям Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает "Житомир.info".

В главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщили, что обыски проходят в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - ред.), 3 декабря работники следственного управления ГУНП в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах", - сообщили в полиции.

В издании сообщили, что обыски проводят в помещениях, принадлежащих Житомирской и Новоград-Волынской епархии и Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

В управлении Службы безопасности Украины в Житомирской области подтвердили участие сотрудников СБУ в обысках, которые проводят работники следственного управления ГУНП.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:00

В МинВОТ инициируют создание реестра нарушений прав человека в ОРДЛО

Вчера, 17:40

Евросоюз намерен наказать 9 лиц, ответственных за проведение «выборов» в «ЛДНР»

Вчера, 17:38

В Северодонецке сотрудники ГСЧС спасли кошку по кличке "Бабушка"

Вчера, 17:21

В рядах оккупантов на Донбассе продолжает расти количество небоевых потерь

Вчера, 16:09

Проезд по дорогам Луганской области обеспечен

Вчера, 16:06

На Донбассе вследствие войны разрушены более 40 тысяч домов

Вчера, 15:08

Денисова выступила за выплату пенсий жителям Донецка и Луганска

Вчера, 13:58

ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди

Вчера, 12:25

ОБСЕ: Процедура пересечения блокпостов на Донбассе пока остается прежней

Вчера, 11:48

Порошенко надеется, что военное положение продлевать будет не нужно

Вчера, 11:34

Украина потеряла 6 миллиардов из-за блокады кораблей в Азовском море

Вчера, 10:54

В Генштабе рассказали, когда начнется масштабная мобилизация

Новости Украины:

Вчера, 18:00

На въезде в Винницу установили мобильные блокпосты

Вчера, 17:40

Денисова: Для освобождения украинских моряков предусмотрена «особая модель»

Вчера, 17:19

В Мирнограде прокурор задержал на улице мужчину, который ограбил 12-летнего ребенка

Вчера, 16:14

СБУ по Украине проводит обыски у священнослужителей УПЦ МП

Вчера, 16:04

В Мариуполе задержали пенсионера, который расклеивал плакаты с Януковичем

Вчера, 15:54

На западной границе сократились очереди

Вчера, 14:51

Порошенко предложил разрешить местные выборы при военном положении

Вчера, 13:58

ВСУ начали сборы оперативного резерва первой очереди

Вчера, 13:13

Под Краковом в ДТП пострадали 8 украинцев

Вчера, 12:27

Экспресс в «Борисполь» планируют соединить с метро

Вчера, 12:00

В школе под Киевом обрушилась крыша спорткомплекса

Вчера, 11:32

В Покровске бойцы ГСЧС спасли собаку из трехметрового колодца

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 