СБУ по Украине проводит обыски у священнослужителей УПЦ МП

В Киеве, Житомире, Овруче и Коростене сегодня, 3 декабря, правоохранители проводят обыски в зданиях, принадлежащих епархиям Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает "Житомир.info".

В главном управлении Национальной полиции в Житомирской области сообщили, что обыски проходят в рамках расследования уголовного производства, начатого по статье "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии".

"В рамках расследования уголовного производства, начатого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии - ред.), 3 декабря работники следственного управления ГУНП в Житомирской области вместе с работниками СБУ проводят 8 санкционированных обысков в Киеве, Житомире, Овруче и Коростене. Обыски проводятся в зданиях, помещениях и частных домах", - сообщили в полиции.

В издании сообщили, что обыски проводят в помещениях, принадлежащих Житомирской и Новоград-Волынской епархии и Овручско-Коростенской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

В управлении Службы безопасности Украины в Житомирской области подтвердили участие сотрудников СБУ в обысках, которые проводят работники следственного управления ГУНП.