В Мариуполе задержали пенсионера, который расклеивал плакаты с Януковичем

В Мариуполе сотрудники СБУ задержали 70-летнего местного жителя Анатолия Рыбалка, который расклеивал по городу плакаты с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Об этом сообщает 0629.

На этих плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и подписью: "Ты заплатил по новым тарифам?".

Отмечается, что с мужчиной сотрудники спецслужбы провели профилактическую беседу и отпустили.

"Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом Родины", - сказал Рыбалка сотрудникам СБУ. Он также заявил, что плакаты не изготавливал специально, а нашел дома.

По данным спецслужбы, мужчина не выезжает на оккупированную территорию и не имеет контактов с группировками "Л-ДНР".