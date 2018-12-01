Жители Таировской громады предупредили Порошенко о вреде безвластия во время военного положения

Жители Таировской поселковой объединенной громады Овидиопольского района Одесской области обратились к Президенту страны, секретарю СНБО, главе СБУ, к главе Одесской ОДА и к начальнику УСБУ области с просьбой отреагировать на фактическое безвластие в громаде, которое может привести к тяжелым последствиям во время военного положения.

В открытом обращении подчеркивается, что 24 декабря в Тарировской объединенной громаде прошли выборы депутатов и головы поссовета. Однако надежды людей на реформу местного самоуправления не оправдались. Ведь после выборов процесс установления их результатов затянулся почти на год.

Территориальная избирательная комиссия неоднократно пересчитывала голоса, а все это сопровождалось судебными процессами. В конце концов, голосование за депутатов в шести округах было признано недействительным. А результаты выборов поселкового головы до сих пор является предметом судебного разбирательства.

Однако 20 из 26 депутатов были признаны законно избранными, а это означает, что поссовет является полномочным.

Первая сессия была созвана еще 1 марта2018 года, однако до сих пор депутаты так и не смогли на нее собраться.

«Последний случай является крайне неприемлемым. 14 избранных депутатов 15 ноября обратились в избирательную комиссию с заявлением о созыве первой сессии, которая была созвана на 18 ноября. Однако 8 из 14 депутатов, подписавших обращение к избирательной комиссии, так на сессию и не явились», - говорится в обращении.

Авторы обращения напоминают о том, что, по сообщениям СМИ, в день сессии депутаты находились в ресторане-отеле, где встречались с бывшим главой Одесского облсовета, а сейчас членом исполкома Одесского горсовета, членом БПП Михаилом Шмушковичем и бывшим руководителем одесской милиции Владимиром Босенко, которого считают особой приближенной к бизнесмену Владимиру Галантернику.

Также в обращении подчеркивается, что после того, как была снова сорвана сессия, неизвестные подожгли гараж депутату Рудову, а у депутата Кирева неожиданно возникли проблемы с бизнесом его матери в Одессе. Оба эти депутата пришли на объявленную комиссией сессию 18 ноября.

В связи с этими событиями жители Таировской громады обращаются к Президенту страны, руководителям правоохранительных органов страны и региона, а также к губернатору, поскольку считают безвластие в громаде угрозой национальной безопасности и территориальной целостности.

«Одесская область вошла в перечень территорий, где введено военное положение. В этих условиях все государственные органы и органы местного самоуправления обязаны принимать особые меры, направленные на обеспечение эффективного управления жизнедеятельностью территориальных общин и государства в целом, для предотвращения угрозы, отпора вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности. Эти задачи невозможно решить в рамках Таировской поселковой объединенной территориальной громады с населением более 30 тысяч человек, при условии фактического отсутствия легитимного представительского органа местного самоуправления, формирование которого блокируют отдельные политиканы», - говорится в обращении.

Подписавшие обращение считают, что подобные действия должны быть проверены СБУ на предмет наличия в них признаков такого тяжкого преступления против основ национальной безопасности Украины, как государственная измена.

«Ведь умышленное препятствование формированию и деятельности органа местного самоуправления в условиях военного положения приводит к отсутствию управляемости территории, прилегающей к стратегически важному областному центру, базы ВМС Украины и важнейшего порта - Одессы, отсутствию утвержденного бюджета объединенной громады, фактического приостановления всех программ развития, падению уровня социальной защиты населения. Все эти факторы могут привести к гуманитарной катастрофе в пределах громады, и уже привели к полной разбалансировке механизмов управления, что, в условиях военного положения, безусловно, вредит обороноспособности государства», - сказано в обращении.

Жители громады просят принять меры с целью защиты их прав на местное самоуправление и на безопасную жизнь в условиях военного положения.

«В противном случае, единственным выходом из ситуации - является создание военной администрации на территории Таировской поселковой объединенной территориальной громады Овидиопольского района Одесской области в соответствии с положениями Закона Украины «О правовом режиме военного положения», - говорится в обращении.