Венгрия поддерживает Украину в противостоянии с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна поддерживает Украину в противостоянии с РФ, несмотря на то, что украинское правительство "занимает антивенгерские позиции". Об сообщает Reuters.

Он заявил, что поддерживает Украину, но не уточнил, имел ли он в виду поддержку в обострении ситуации в Керченском проливе, или противостояние с Россией в принципе.

"Позиция Венгрии является четкой, мы являемся проукраинским правительством, поэтому мы выступаем за Украину", - отметил Орбан.