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МВД вводит «дополнительные меры» в Одессе

Сегодня, 15:01 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе в связи с нападением на одного из политиков и столкновением на строительной площадке будут введены «дополнительные меры», заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Об этом он сказал сегодня, 30 ноября, на совещании с участием Президента Украины Петра Порошенко относительно обороноспособности, сообщает пресс-служба МВД.

«МВД будет жестко пресекать практику, которую кое-кто пытается ввести в украинском обществе: попытку срыва выступлений кандидатов на выборы, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковыми информационными материалами. Независимо от степени оппозиционности политиков к действующей власти! Равные права на политическую деятельность для всех - основа цивилизованной демократии. Каждый из политиков может рассчитывать на обеспечение и защиту своих прав и свобод», - заявил Аваков.

Также, по словам главы МВД, кроме нападения на Анатолия Гриценко в Одессе произошел конфликт на одной из строительных площадок. «Были задержаны 17 человек. Предлагаю обсудить дополнительные меры по Одессе и усилить присутствие правоохранителей в регионе», - добавил министр.


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