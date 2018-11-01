В Мариуполе на дороге образовался провал

Провал дорожного покрытия образовался на улице Азовстальская в Мариуполе.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

"В Левобережном районе по улице Азовстальской, 150 (здание школы-интерната №1) обнаружен провал дорожного покрытия. Движение перекрыто, соответствующие знаки объезда установлены до завершения ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Причина провала пока неизвестна. Патрульные обеспечивают безопасных объезд