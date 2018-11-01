Минприроды обжалует решение суда об исключении лося из Красной книги

Глава Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что Минприроды оспорит решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и недействительным внесения лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него.

Об этом сообщает Семерак в Фейсбук.

В суде отметили, что одним из основных оснований отмены приказа стало то, что в соответствующем представлении Нацкомиссии не приведено ни одного "научного обоснования необходимости занесения животных в Красную книгу Украины" и не указано четких данных по численности популяции и ее динамики.