ГБР завело первые два дела

Следователи Государственного бюро расследований во вторник приняли присягу и возбудили два уголовных дела.

Об этом сообщил во время пресс-конференции руководитель ведомства Роман Труба, передает Укринформ.

«Следователи ГБР приняли присягу и возбудили сегодня первых два уголовных дела», - сказал он.

Труба уточнил, что оба уголовных дела возбуждены по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Он добавил, что уголовные дела возбуждены в отношении «действующих сотрудников правоохранительных органов».