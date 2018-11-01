ГБР завело первые два дела

ГБР завело первые два делаСегодня, 15:29
Следователи Государственного бюро расследований во вторник приняли присягу и возбудили два уголовных дела.
Об этом сообщил во время пресс-конференции руководитель ведомства Роман Труба, передает Укринформ.
«Следователи ГБР приняли присягу и возбудили сегодня первых два уголовных дела», - сказал он.
Труба уточнил, что оба уголовных дела возбуждены по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).
Он добавил, что уголовные дела возбуждены в отношении «действующих сотрудников правоохранительных органов».