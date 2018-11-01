Еврокомиссар: Россия должна немедленно освободить украинских моряков

Россия должна немедленно освободить украинские судна и украинских военнослужащих, которые были ранены во время атаки в Керченском проливе. С таким заявлением выступил комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан, говорится в сообщении в Twitter.

По его словам, Керченский пролив должен быть немедленно открыт для обеспечения беспрепятственного прохода всех судов.

"События в Азовском море неприемлемы. Россия должна немедленно освободить судна и экипаж, обеспечить медицинскую помощь раненым украинским военнослужащим. Керченский пролив должен быть вновь открыт, чтобы обеспечить беспрепятственный проход всех судов. Важна незамедлительная деэскалация ситуации", - написал еврокомиссар.