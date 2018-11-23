Все подразделения МВД переведены на усиленный вариант несения службы

Все подразделения Министерства внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня во время экстренного заседания Совет национальной безопасности и обороны, департамент коммуникации МВД.

«Я обращаюсь к патриотам Украины - сосредоточиться на противодействии внешнему врагу и не втягиваться во внутреннее противостояние», - заявил Аваков.

Он дал поручение Государственной пограничной службе Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям перейти на усиленный вариант несения службы.

Такое решение было принято на основании положения о МВД Украины.