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С 25 ноября въезд "евроблях" без уплаты таможенных платежей или денежного залога запрещен

Сегодня, 13:34 citynews.net.ua | Напечатать

Начиная с воскресенья, 25 ноября, резидентам Украины запрещено ввозить в страну автомобили на иностранной регистрации без уплаты таможенных платежей или денежного залога.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на принятые 8 ноября законы о "евробляхах".

Граждане Украины имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, сроком до одного года при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом таможенные платежи не возвращаются.

Граждане-резиденты также имеют право ввозить автомобиль, зарегистрированный за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного оборота.

При ввозе автомобиля, который был в пользовании, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.


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