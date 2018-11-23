Начиная с воскресенья, 25 ноября, резидентам Украины запрещено ввозить в страну автомобили на иностранной регистрации без уплаты таможенных платежей или денежного залога.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на принятые 8 ноября законы о "евробляхах".

Граждане Украины имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами Украины, сроком до одного года при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом таможенные платежи не возвращаются.

Граждане-резиденты также имеют право ввозить автомобиль, зарегистрированный за пределами Украины, в режиме транзита при условии уплаты денежного залога в размере таможенных платежей, подлежащих уплате при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного оборота.

При ввозе автомобиля, который был в пользовании, подтверждение соответствия экологическим нормам ЕВРО 5 не требуется.