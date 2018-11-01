Парламент принял бюджет-2019

Верховная рада Украины 23 ноября, поддержала во втором чтении законопроект №9000 о государственном бюджете на 2019 год. Документ во втором чтении в целом поддержали 240 нардепов.

В документе доходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 026,1 млрд гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 млрд гривен и доходы специального фонда - 97,6 млрд гривен.

Расходы госбюджета на 2019 год предусмотрены в сумме 1 112,1 млрд гривен, в том числе расходы общего фонда - 1 005,7 млрд гривен и расходы специального фонда - 106,3 млрд гривен.

Для выплаты пенсий в следующем году направят 167,5 млрд гривен. На субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд гривен. Расходы на здравоохранение составят 95,7 млрд гривен, образование - почти 127 млрд гривен. Согласно документу, на развитие дорожной инфраструктуры заложено 55 млрд гривен.

Законом установлен в 2019 году прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года - 1853 гривны, с 1 июля - 1936 гривен, с 1 декабря - 2027 гривен.