Президент Украины Петр Порошенко призывает прекратить акции протесты владельцев авто на иностранных номерах ("евроблях").

Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Порошенко назвал подписанные законы о растаможке "евроблях" компромиссом между государством и владельцами авто.

"Чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", - говорится в сообщении.

Он также призвал владельцев авто воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.