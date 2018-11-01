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Краматорск примет международный джазовый фестиваль

Сегодня, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

Мероприятия в рамках международного джазового фестиваля JazzBez состоятся 11 декабря в Краматорске.

Об этом сообщил представитель JazzBez в Краматорске Максим Потапчук, пишет Остров.

JazzBez - это джазовый марафон, который уже 18-й год подряд в начале декабря объединяет 19 городов Украины и Польши.

На сцене дворца культуры им. Леонида Быкова выступят джазовая группа Ground Beat (Краматорск, Украина) и скрипачка Aleksandra Kutrzepa Quartet (Польша).

Авторские аранжировки в современной стилистике помогли краматорскому квартету занять свою нишу на джазовой сцене Польши. Теперь квартет активно дает концерты и готов представить композиции из своего дебютного альбома.

Солистка – скрипачка Александра Кутшепа, дважды финалистка Novum Jazz Festival в Ломжи в 2015-2016 годах и финалистка в открытой категории фестиваля Azoty Jazz Contest в Тарнове. Преподает в Колледже джаза в Люблине.

Принимающая сторона – волонтеры Максим Потапчук и Оксана Проселкова – являются также организаторами III Межрегионального конкурса литературно-музыкального творчества «Кальмиюс», поэтому в рамках фестиваля состоятся также финал и награждение победителей конкурса.

С образовательной программой фестиваль посетят также литераторы Дара Корней и Юлия Баткилин.

Если фестиваль в Краматорске найдет отклик у публики, в следующем году программа будет расширена.


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