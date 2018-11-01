ГБР обещает первые дела уже 27 ноября

ГБР обещает первые дела уже 27 ноябряСегодня, 15:58
27 ноября следователи Государственного бюро расследований принесут присягу и начнут первые уголовные производства.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
На эту дату планируется назначение 295 следователей Госбюро расследований, если они будут иметь положительные заключения по результатам специальных проверок и психофизиологического исследования с помощью полиграфа.
Среди них: 102 следователя центрального аппарата и 193 – территориальных управлений Бюро.
В центральном аппарате и территориальных управлениях Бюро сформированы следственные подразделения по трем направлениям:
расследования преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции;
расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия;
расследования военных преступлений.
Одновременно уже идут конкурсы на 73 должности следователей, из них: 38 должностей в центральном аппарате и 35 – в территориальных управлениях.
Всего по состоянию на 27 ноября в Государственном бюро расследований должно быть назначено 520 сотрудников.
В то же время ГБР начнет работу без оперативных сотрудников, а во время досудебных расследований будут привлекаться оперативные подразделения других правоохранительных органов.
Напомним, что в Законе Украины «О Государственном бюро расследований» отсутствует должность оперуполномоченного в перечне должностей Бюро, из-за чего невозможно объявить соответствующие конкурсы. Верховная Рада с мая 2017 не возвращается к рассмотрению законопроекта, которым вносятся необходимые изменения.
Территориальные управления Бюро начнут работу одновременно с центральным аппаратом.
Создано 7 территориальных управлений, расположенных в городах:
Киев (охватывает Киев, Киевскую, Черкасскую и Черниговская области);
Краматорск (охватывает Донецкую и Луганскую области).;
Львов (охватывает Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковске, Львовскую, Тернопольскую области);
Мелитополь (охватывает Автономную Республику Крым, Запорожскую, Херсонскую области, город Севастополь);
Николаев (охватывает Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую области);
Полтава (охватывает Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую области). Хмельницкий: распространяет деятельность на Винницкую, Житомирскую, Ривненскую, Хмельницкую, Черновицкую области.