ГБР обещает первые дела уже 27 ноября

27 ноября следователи Государственного бюро расследований принесут присягу и начнут первые уголовные производства.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

На эту дату планируется назначение 295 следователей Госбюро расследований, если они будут иметь положительные заключения по результатам специальных проверок и психофизиологического исследования с помощью полиграфа.

Среди них: 102 следователя центрального аппарата и 193 – территориальных управлений Бюро.

В центральном аппарате и территориальных управлениях Бюро сформированы следственные подразделения по трем направлениям:

расследования преступлений в сфере служебной деятельности и коррупции;

расследования преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов и в сфере правосудия;

расследования военных преступлений.

Одновременно уже идут конкурсы на 73 должности следователей, из них: 38 должностей в центральном аппарате и 35 – в территориальных управлениях.

Всего по состоянию на 27 ноября в Государственном бюро расследований должно быть назначено 520 сотрудников.

В то же время ГБР начнет работу без оперативных сотрудников, а во время досудебных расследований будут привлекаться оперативные подразделения других правоохранительных органов.

Напомним, что в Законе Украины «О Государственном бюро расследований» отсутствует должность оперуполномоченного в перечне должностей Бюро, из-за чего невозможно объявить соответствующие конкурсы. Верховная Рада с мая 2017 не возвращается к рассмотрению законопроекта, которым вносятся необходимые изменения.

Территориальные управления Бюро начнут работу одновременно с центральным аппаратом.

Создано 7 территориальных управлений, расположенных в городах:

Киев (охватывает Киев, Киевскую, Черкасскую и Черниговская области);

Краматорск (охватывает Донецкую и Луганскую области).;

Львов (охватывает Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковске, Львовскую, Тернопольскую области);

Мелитополь (охватывает Автономную Республику Крым, Запорожскую, Херсонскую области, город Севастополь);

Николаев (охватывает Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую области);

Полтава (охватывает Днепропетровскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую области). Хмельницкий: распространяет деятельность на Винницкую, Житомирскую, Ривненскую, Хмельницкую, Черновицкую области.