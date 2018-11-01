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В Украине представили первый электрогрузовик

Сегодня, 15:23 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине представили первый электрогрузовикВ Украине презентовали первый грузовик, который работает полностью на электродвигателе. Его изготовила в Луцке корпорация "Богдан Моторс" по европейскому заказу, передает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Грузовик изготовлен для датской компании Banke Electromotive на луцком ГП "Автосборочный завод №1". Электромашина имеет запас хода без подзарядки 220 км и скорость 80 км/час. Данная электромашина ERCV27 предназначена для механизированной загрузки твердых бытовых отходов. Уже в этом году стартует серийный выпуск автомобилей в рамках контракта с европейской компанией.

"Представленный электротранспорт полностью разработан и сделан в Украине. Это будет Made in Ukraine в Европейском союзе. Это чрезвычайно хороший показатель того, что все наши планы по развитию электротранспорта идут в правильном направлении. Мы верим в будущее Украины как высокотехнологичной страны и верим в электротранспорт и электромобилестроение, как новейшую индустрию нашего государства", - заявил во время презентации министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он добавил, что в Верховную раду на сегодня внесены разработанные министерством законопроекты для стимулирования развития рынка электротранспорта.

"Они подразумевают совершенно новый подход на законодательном уровне о мотивации производителей производить литиевые батареи, электрокары и электротехнику в Украине. Эта программа рассчитана на 15 лет. Если эти законы будут проголосованы, то Украина получит новое качество и новое производство", - сказал министр.


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