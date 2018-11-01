Таиланд ввел безвиз для украинцев

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины, посещающих эту страну с туристической целью, сроком до 30 суток. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

«Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без расходования времени на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток», - написал Глава государства.