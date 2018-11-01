Мощнейший рок в Киеве от группы Louna

Чтобы насладится качественным живым звуком настоящего рока стоит посетить концерт группы Louna в Киеве. Кроме музыки Вас еще покорит и солистка группы своим мощным голосом. Концерт состоится 28 ноября в клубе Атлас. Ребята уже выступали в Киеве прежде и успели покорить своим творчеством значительное число любителей рока. На этот раз их ждут с нетерпением, чтобы услышать песни из нового альбома «Полюса» вживую и оторваться по полной программе.

Кто знаком с предыдущими работами группы, сразу заметит, что песни из нового альбома отличаются большей лиричность, мелодичностью от прошлых. Но они также поддерживают тот бунтарский дух, социальные проблемы с которыми Louna начала выступать и завоевывать свое место в сердцах фанатов. Лусинэ Геворкян и Виталий Демиденко собрали отличную команду, которая смогла воплотить в жизнь ту музыку, которую не удавалось реализовать, работая с другими группами. После горячего и успешного выступления, ребят приглашали выступать хедлайнерами на ряд рок фестивалей - Metal Summer Fest (2010), Соседний мир (2010), Нашествие (2011), Kubana (2011) и др.

Их песни настолько понравились молодежи, что стали занимать лидирующие позиции на радиостанциях - это песни «Бойцовский клуб», а позже «Сделай громче!». Совсем недавно, 7 сентября, группа презентовала свой новый клип к песне «Искусство!», и очень надеется, что и эта песня соберет урожай по просмотрам и скачиванию, а также взлетит на вершину чартов. Работу над клипом Виталий Демиденко описал так:

«В отличие от видео на «Полюса», где идея и стилистика были придуманы мной заранее, а творческая команда, была выбрана целенаправленно и сразу, с клипом на «Искусство» все было не так однозначно и легко. Мы сменили двух режиссеров, рассмотрели и отбросили около шести вариантов сценария, практически зайдя в тупик, разочаровавшись и хороня планы на экранизацию песни, но тут в дело вмешалась Лу (которая практически никогда не участвовала в создании сценариев раньше), с ходу предложив идею, локацию и стилистику съемки «одним кадром». Мы вместе с режиссером клипа Сашей Маковым подхватили эту классную задумку и развили ее в полноценный сценарий с драматургией, кульминацией и многочисленными «пасхалками», разбросанными по всему видео. Не хватало лишь оригинальной фишки в кульминационном соло и последнем припеве, но я придумал глаза и визуализацию звуков и слов, и наш пазл сложился в законченное произведение. А реализация оказалась даже круче моих авторских ожиданий – у творческой команды Саши Макова получился художественно сильный и очень стильный клип».