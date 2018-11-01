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Рада дает почти 50 миллионов на кибербезопасность ЦИК

Сегодня, 13:20 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект относительно защиты информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии в условиях постоянных кибератак.

За соответствующий законопроект 8496 о внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" проголосовали 253 народных депутата при минимально необходимом количестве 226 голосов, сообщает Укринформ.

Данным законопроектом предлагается: внести изменения в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", увеличив расходы общего фонда по бюджетным программам "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" и "Функционирование Государственного реестра избирателей" соответственно на 36 810,0 и 12 850,0 тыс. грн за счет уменьшения расходов общего фонда по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" на 49 660,0 тыс. гривень


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