Рада дает почти 50 миллионов на кибербезопасность ЦИК

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект относительно защиты информационных ресурсов Центральной избирательной комиссии в условиях постоянных кибератак.

За соответствующий законопроект 8496 о внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" проголосовали 253 народных депутата при минимально необходимом количестве 226 голосов, сообщает Укринформ.

Данным законопроектом предлагается: внести изменения в приложение №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год", увеличив расходы общего фонда по бюджетным программам "Руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов" и "Функционирование Государственного реестра избирателей" соответственно на 36 810,0 и 12 850,0 тыс. грн за счет уменьшения расходов общего фонда по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов" на 49 660,0 тыс. гривень