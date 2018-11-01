В двух школах на Киевщине распылили перцовый газ

В Белой Церкви и Василькове (Киевская область) в двух школах распылили газ.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Как отмечается, в Белой Церкви один из учеников 9-го класса пришел в школу и принес с собой баллончик без маркировки, на перемене одноклассник выхватил его у него из рук и распылил перцовый газ. Пострадавших не зафиксировано. В отношении родителей двух учеников правоохранители составили административные материалы по ст. 184 (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей) КУоАП.

Кроме того, сообщается, что в одной из школ Василькова на перерыве кто-то распылил газ, какой - неизвестно. Руководство школы эвакуировало учащихся: 22 класса - почти 400 школьников. Полицейские устанавливают кто именно распылил неизвестное вещество