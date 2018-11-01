"Укрзализныця" со следующей недели возобновит продажу билетов на даты после 9 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Билеты на поезда дальнего следования попадают в продажу за 30-45 дней, но рейсы с 9 декабря, когда в Украине вводится новый график движения на 2018/2019 годы, не попали в систему booking.uz.gov.ua и железнодорожные кассы вовремя.

"Укрзализныця" объяснила, что это связано с необходимостью скорректировать график под запуск скоростного экспресса "Киев-Пассажирский - аэропорт Борисполь".