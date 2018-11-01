Задержана преступная группа, которая демонтировала железнодорожные пути под Авдеевкой

Полиция пресекла деятельность преступной группы, которая демонтировала железнодорожные пути на железнодорожном перегоне под Авдеевкой, - сообщает Покровский отдел полиции.

Группа розыскников областного главка получила оперативную информацию о том, что около Очеретино группа неизвестных похищает железнодорожное полотно. Днем приезжает бригада "рабочих", которые режут рельсы на фрагменты по 1-1,5 м и складируют их в тайник около железной дороги. Забирают все, включая подкладки и болты крепления.

Ночью за "товаром" прибывает машина: металл грузят и под покровом темноты отвозят в пункт приема металлолома. Работают на заказ. Всей "операцией" от начала до конца дистанционно управляет бригадир, он же говорит, когда идти на дело и обеспечивает конспирацию.

Полицейские вычислили день очередной "ходки" и с самого утра устроили засаду.

Задержан 6 мужчин - жители Авдеевки и близлежащих населенных пунктов разного возраста. У задержанных изъяты фрагменты пути, оборудование для демонтажа железнодорожного полотна: пять газовых баллонов и два резаки, а также легковой автомобиль, на котором они передвигались с инструментом.

Ущерб, нанесенный подозреваемыми, составляет сотни тысяч гривен.

Подозреваемые объяснили, что не впервые демонтируют железнодорожные пути на заказ. Сейчас полиция устанавливает причастность мужчин к другим аналогичным преступлениям. Заказчик преступления устанавливается.

Железнодорожная ветка грузопассажирских перевозок связывала временно оккупированную Горловку и Очеретино и на данный момент не используется.

Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Продолжается досудебное расследование.