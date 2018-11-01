Посольство Украины в США официально обратилось к основателю крупнейшего интернет-магазина Amazon.com Джеффу Безосу с требованием снять с сайта товары с символикой "ДНР". Об этом говорится в сообщении Посольства.

"Посольство України в США офіційно звернулося до засновника Amazon Джеффа Безоса з наполегливим закликом зняти з веб-сайту amazon.com товари з символікою терористичної організації "ДНР", а також до керівництва компанії eBay Inc. щодо вжиття аналогічних заходів стосовно продукції з символікою так званих "ЛНР" та "ДНР", - говорится в сообщении.

Кроме того, Посольство обратило внимание Администрации США на данную ситуацию.