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Полиция задержала мужчину, насиловавшего несовершеннолетних дочерей

Вчера, 16:45 citynews.net.ua | Напечатать

Сотрудники Киберполиции задержали жителя Киевской области, который насиловал несовершеннолетних дочерей, сообщает департамент коммуникации с общественностью Нацполиции.

В Департамент киберполиции поступила информация от австралийских коллег, спецподразделения «Argos» штата Квинсленд, о том, что они обнаружили в сети интернет фото порнографического содержания с участием детей, которое, вероятно, было изготовлено на территории Украины.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.5 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины.

Сотрулники Департамента киберполиции, совместно со следователями полиции Киевщины, под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области установили 45-летнего жителя Киевской области, который причастен к созданию фото и видеофайлов порнографического содержания с участием своих детей. Полученные видеофайлы человек продавал в так называемом сегменте сети интернет DarkWeb.

Полицейские установили, что 45-летний отец двоих детей - 14 и 15 лет - регулярно использовал их для съемок видео порнографического содержания. Также мужчина за деньги предоставлял дочерей в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам.

Сегодня, 20 ноября, с привлечением сотрудников спецподразделения КОРД в доме, где проживает подозреваемый, полицейские проводят санкционированный обыск. Следственные действия также проводятся по месту жительства так называемого крестного отца обеих девушек - 46-летнего киевлянина, который подозревается в причастности к сексуальной эксплуатации детей.

Сейчас полицейские уже обнаружили предметы порнографического характера, фото- и видеопродукцию порнографического содержания с участием несовершеннолетних девушек. Также в квартире жителя Киевщины обнаружена граната РГД-5, на место проведения обыска направлены взрывотехники.

Решается вопрос о задержанием подозреваемого и его товарища в порядке статьи 208 УПК Украины. Также решается вопрос об изъятии обеих девушек из семьи и их переезд в реабилитационный центр


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