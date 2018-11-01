Защита Балуха подала прошение об условно-досрочном освобождении

Сторона защиты заключенного в колонии в Керчи аннексированного Крыма украинца Владимира Балуха подала прошение о его условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Динзе, - сообщает АTR.

По словам Динзе, что прошение подал его коллега Тарас Омельченко. По подсчетам адвокатов, Балуху осталось отбывать в местах лишения свободы еще 1 год и 4 месяца. Сейчас политзаключенный находится в Керченской колонии общего режима.

"Адвокат Тарас Омельчнко подал на условно-досрочное освобождение... Деталей по УДО у меня пока нет", — рассказал Динзе.

Как сообщалось ранее, 12 ноября защита украинского политзаключенного Владимира Балуха в оккупированном Крыму готовила ходатайство о его условно-досрочном освобождении.