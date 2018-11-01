» » В Одессе пройдут испытания десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр»

В Одессе пройдут испытания десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр»

Сегодня, 11:54 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе пройдут испытания десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр»После завершения заводских испытаний на Киевском судостроительном заводе ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком», в Одессу для продолжения испытаний прибыли построенные десантно-штурмовые катера проекта 58503 («Кентавр»). Они  были построены по заказу Министерства обороны Украины для Военно-Морских Сил ВС Украины, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

«Десантно-штурмовые катера совершили успешный переход под собственными двигателями из Киева в Одессу, следующий этап - завершение установки оборудования, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний», - отметил начальник управления кораблестроения Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Василий Радчук.

По его словам, во время строительства катера прошли модернизацию, в том числе установление некоторых новых систем, которые сейчас будут проходить проверку на функциональность как отдельно, так и в составе корабля.

Стоит отметить, что данный проект имеет ряд отличий от аналогичных в данном классе катеров, в том числе - скорость около 40 узлов, бронирование, возможность перевозки морского десанта и его высадки через носовую аппарель, а также наличие реактивной системы залпового огня и боевых модулей.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:08

Из-за непогоды в Украине обесточены 60 населенных пунктов в трех областях

Сегодня, 11:57

В оккупированном Луганске появились фальшивые деньги

Сегодня, 10:41

Оппозиционный блок исключил Бойко и Левочкина

Сегодня, 10:32

Военные сбили российский беспилотник "Орлан" на Донбассе

Сегодня, 09:59

Все КПВВ работают в штатном режиме

Сегодня, 09:09

В оккупированном Донбассе снова пропала мобильная связь

Вчера, 18:15

Аграрный университет возвращается на Луганщину

Вчера, 17:38

В ходе обстрелов Золотого-4 повреждения получили 7 домов мирных жителей

Вчера, 17:11

Местные громады Луганщины получили почти 300 миллионов налога по упрощенной системе

Вчера, 16:10

В Минсоцполитики подсчитали количество переселенцев

Вчера, 15:42

На Луганщине после месяца под землей горняки прекратили протесты

Вчера, 13:48

РФ проводит сборы военных для проведения ротации в "армейских корпусах" на оккупированном Донбассе

Новости Украины:

Сегодня, 12:59

В Днепре BMW столкнулся с 9 автомобилями

Сегодня, 12:08

Из-за непогоды в Украине обесточены 60 населенных пунктов в трех областях

Сегодня, 11:54

В Одессе пройдут испытания десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр»

Сегодня, 10:45

В Киеве стартуют масштабные учения спасателей

Сегодня, 10:34

На Киевщине за выходные 6 человек умерли от переохлаждения

Сегодня, 09:59

Все КПВВ работают в штатном режиме

Сегодня, 09:09

В оккупированном Донбассе снова пропала мобильная связь

Вчера, 18:13

Нацбанк прогнозирует меньшие темпы роста зарплат

Вчера, 17:45

В Черниговской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек

Вчера, 17:09

На Харьковщине на работницу базы отдыха напал медведь

Вчера, 16:59

Крымскому экс-депутату дали 12 лет за госизмену

Вчера, 16:07

Аваков: Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Ноябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 



^Наверх

 