В Одессе пройдут испытания десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр»

После завершения заводских испытаний на Киевском судостроительном заводе ЗАО «Завод «Кузница на Рыбацком», в Одессу для продолжения испытаний прибыли построенные десантно-штурмовые катера проекта 58503 («Кентавр»). Они были построены по заказу Министерства обороны Украины для Военно-Морских Сил ВС Украины, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины

«Десантно-штурмовые катера совершили успешный переход под собственными двигателями из Киева в Одессу, следующий этап - завершение установки оборудования, ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний», - отметил начальник управления кораблестроения Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Василий Радчук.

По его словам, во время строительства катера прошли модернизацию, в том числе установление некоторых новых систем, которые сейчас будут проходить проверку на функциональность как отдельно, так и в составе корабля.

Стоит отметить, что данный проект имеет ряд отличий от аналогичных в данном классе катеров, в том числе - скорость около 40 узлов, бронирование, возможность перевозки морского десанта и его высадки через носовую аппарель, а также наличие реактивной системы залпового огня и боевых модулей.