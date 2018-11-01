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На Харьковщине на работницу базы отдыха напал медведь

Вчера, 17:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Харьковской области на работницу базы отдыха напал медведь, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Так, 17 ноября в 07:55 на территории базы отдыха, расположенной в пгт Старый Салтов, во время уборки территории на 53-летнюю работницу напал медведь. Жительница села Хотомля не закрыла клетку с животным. С переломом бедра и укусом ноги женщину доставили в больницу.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Факт происшествия зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.


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