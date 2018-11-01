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Суд отменил решение об отводе эксперта в деле "Стены"

Сегодня, 16:35 citynews.net.ua | Напечатать

Киевский апелляционный суд отменил отвод эксперта Александра Ямненко, который был назначен в рамках дела о хищении денег на проекте "Стена". Об этом сообщает  "Слово и дело".

Сообщается, что защита подозреваемого директора и учредителя ООО "Стройцентр "Витязь" Агаверди Адилова подал апелляцию на отвод Ямненко. В заявлении адвокат отметил, что решение суда об отводе было принято с нарушением норм УПК, так как заседание проходило в отсутствии эксперта. Также суд не обеспечил привлечение другого эксперта.

Кроме того, адвокат отметил, что судья в одном и том же решении не признает Ямненко экспертом, а в дальнейшем признает, что противоречит принципам уголовного процесса. Также сообщается, что прокурор возражал против удовлетворения жалобы.

Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу частично, отменив отвод эксперта. Также суд назначил рассмотрение заявления прокурора САП.


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