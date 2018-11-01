В Николаеве полиция задержала банду подрывников банкоматов

Полицейские и спецназовцы задержали группировку воров из пяти человек, которые ради наживы взрывали в Николаеве банкоматы, сообщает пресс-служба облглавка.

Сегодня, 9 ноября, ночью группа злоумышленников, среди которых девушка, снова пошли на кражу – взорвали банкомат в Корабельном районе, откуда забрали наличные средства.

Банкомат находился снаружи здания многоэтажки, рядом с помещением салона красоты, в котором после мощного взрыва сработала сигнализация. Полицейские и спецназовцы начали преследование пятерых воров. Задержали преступников уже через полчаса, когда те пытались спрятаться неподалеку в гараже.

Все члены организованной преступной группы ранее судимы за различные преступления местные жители в возрасте от 25-ти до 28-ми лет. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона. Фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Полицейские провели неотложный обыск тайника и автомобиля задержанных, во время которого изъяли орудие преступления резаки, баллоны с газом и тому подобное. Тип взрывчатого вещества, которое использовали преступники, устанавливается.

Противоправную деятельность злоумышленников правоохранители документировали определенное время, и по имеющейся информации, воры планировали совершать кражи таким опасным способом на территории государства в различных регионах.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 5 ст. 185 УК Украины «Кража», наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Также преступники подозреваются в совершении ряда других преступлений, в том числе краж, как из банкоматов, так и из ларьков по продаже сигарет.

Следственные мероприятия продолжаются