Во Львове завтра возобновят отопительный сезон

Во Львове завтра, 8 ноября 2018 года, возобновят отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как отмечается, утром 8 ноября теплоснабжающие предприятия Львова начнут процесс восстановления подачи отопления.

Во Львовском горсовете отметили, что завтра, согласно прогнозу синоптиков, среднесуточная температура опустится до +7 градусов, а нормой является +8. В связи с этим было принято решение возобновить подачу отопления для населения с 8 ноября.

"Система теплоснабжения к работе готова. Благодаря качественной работе по ремонту и модернизации объектов теплоснабжения в течение последних лет, подача тепла в дома будет восстановлена в кратчайшие сроки, а температура теплоносителя будет регулироваться в зависимости от температуры наружного воздуха", - сообщил заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергей Бабак.