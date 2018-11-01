Депутата Новоукраинского райсовета, подозреваемого в издевательстве над сыном, лишили родительских прав (фото 18+)

В Кировоградской области суд лишил родительских прав депутата Новоукраинского районного совета Александра Мольченко, который подозревают в том, что он морил голодом своего 3-летнего сына.

Об этом сообщила пресс-секретарь Новоукраинского районного суда Яна Зарюгина, пишет Цензор.НЕТ.

По ее словам, соответствующее решение суд принял вчера, 6 ноября. Кроме Мольченко, родительских прав на мальчика также лишена его жена.

"Только что вышли из суда. Мольченко А.С. и Мольченко Н.А. лишены родительских прав в отношении малолетнего сына", - сообщил директор Новоукраинского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Юрий Мироненко и уточнил, что впереди судебные заседания о лишении родительских прав в отношении других детей.

В августе в городе Новоукраинка Кировоградской области из семьи забрали мальчика, которому сейчас уже исполнилось 4 года, с критическим весом в 7 килограммов. По факту злостного невыполнения родительских обязанностей начато расследование.

9 октября Новоукраинский районный суд избрал Мольченко меру пресечения в виде содержания под стражей.