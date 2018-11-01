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Харьков и Нюрнберг подписали меморандум

Сегодня, 16:47 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове секретарь городского совета Александр Новак и мэр города Нюрнберг Ульрих Мали подписали Меморандум об отдельных мероприятиях в части сотрудничества между городами-побратимами.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Стороны утвердили основные направления работы на 2019 год для обмена лучшими практиками в сферах экономики, образования, культуры, спорта и туризма.

Согласно меморандуму, в планах - совместная подача заявки на проект «NAKOPA» при поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (внедрение энергоэффективных технологий в Харькове), проведение Дней культуры города Харькова в Нюрнберге (театральные выступления, художественная выставка, выступления харьковских музыкальных групп), оказание немецкой стороной благотворительной помощи медицинским и социальным учреждениям Харькова.

Также планируется участие представителей муниципалитета Нюрнберга в Международном туристическом форуме в Харькове, а предпринимателей и представителей муниципалитета Нюрнберга - в Днях Нюрнберга в городе Харькове и Немецко-украинском экономическом форуме. Предполагается, что музыкальный коллектив из Нюрнберга будет участвовать в концерте городов-побратимов Харькова по случаю Дня города и Дня Независимости Украины, а харьковчане - в традиционной Рождественской ярмарке городов-побратимов Нюрнберга.

В конце ноября - начале декабря 2019 года планируется подписание нового Меморандума о сотрудничестве между Харьковом и Нюрнбергом на 2020 год.

Справка. Харьков и Нюрнберг сотрудничают более 25 лет. Соглашение о побратимских отношениях между городами было подписано 29 апреля 1990 года, а обновленный договор - 7 июля 1999 года. В Харькове работают «Дом Нюрнберга» и Общество побратимства «Харьков-Нюрнберг»


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