В харьковском метро задержали военного с гранатометом

В харьковском метро задержали военного с гранатометомСегодня, 14:46
В харьковском метро полиция задержала военнослужащего, который вез с собой в рюкзаке гранатомет, гранаты и электродетонатор.
Об этом сообщает прес-служба Национальной полиции Украины.
Задержанный оказался 59-летним военнослужащим из Запорожской области. Его задержали на станции метро "Южный вокзал".
Правоохранители изъяли у мужчины электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате "Ф-1".
Все боеприпасы отправили на исследование.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет тюремного заключения.