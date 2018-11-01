В харьковском метро задержали военного с гранатометом

В харьковском метро полиция задержала военнослужащего, который вез с собой в рюкзаке гранатомет, гранаты и электродетонатор.

Об этом сообщает прес-служба Национальной полиции Украины.

Задержанный оказался 59-летним военнослужащим из Запорожской области. Его задержали на станции метро "Южный вокзал".

Правоохранители изъяли у мужчины электродетонатор без маркировки, "РПГ-22", 10 запалов "УЗРГМ-2" к гранате "РГД-5", 2 гранаты "РГД-5", 2 гранаты "Ф-1", 2 запала к гранате "Ф-1".

Все боеприпасы отправили на исследование.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет тюремного заключения.