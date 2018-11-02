В Польше в ДТП попал автобус с украинцами

В Польше вблизи города Бохня на автостраде А4 в воскресенье, 4 октября 2018, произошло столкновение четырех легковых автомобилей и двухэтажного украинского автобуса.

Об этом сообщает Польское Радио.

В полиции сообщили, что ДТП случилось на 453-м километре автомагистрали А4 на высоте местности Прошувки. Семь раненых, среди которых беременная женщина и двое детей, получили медицинскую помощь на месте происшествия и были отправлены в больницу для дальнейшей диагностики. О происшествии было сообщено в прокуратуру.

Других 72 пассажиров автобуса было отправлено в школу города Прошувки, где они ждут на пересадку другого автобуса.

Сообщается, что на автомагистрали в направлении Катовиц затруднено автомобильное движение, которое проходит аварийной полосой