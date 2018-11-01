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Безвиз с Катаром вступил в силу

Сегодня, 10:27 citynews.net.ua | Напечатать

В пятницу, 2 ноября, вступает в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований, заключенное 20 марта 2018 в Дохе.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД.

В соответствии с положениями соглашения, граждане Украины, которые пользуются паспортами гражданина Украины для выезда за границу (биометрическими и небиометрическими), и граждане Катара, которые пользуются обычными паспортами, могут въезжать, находиться, выезжать и пересекать транзитом территорию государства другой стороны без виз при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Паспорта путешествующих должны быть действующими сроком не менее 6 месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Граждане Украины и Катара, которые намерены въехать на территорию государства другой стороны на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки, должны получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой стороны перед въездом на ее территорию.

Также граждане обеих стран должны соблюдать законодательство, применяемое на территории государства другой стороны во время своего въезда, пребывания и выезда.


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