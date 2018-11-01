ЦИК отменила выборы в двух ОТО из-за угрозы терактов

Центральная избирательная комиссия Украины временно отменила местные выборы в двух ОТО в Добропольском районе Донецкой области из-за невозможности соблюдения безопасного избирательного процесса. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В пресс-службе отмечают, что в ЦИК 18 октября 2018 года поступило письмо Донецкой ОГА - областной военно-гражданской администрации о невозможности обеспечить в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины надлежащую безопасность граждан и избежания террористической угрозы во время проведения первых местных выборов в Криворожской сельской ОТО и дополнительных местных выборов в Шаховской сельской ОТО Добропольского района Донецкой области, назначенных на 23 декабря 2018 года. Местные власти попросили отсрочить проведение указанных выборов в стабилизации ситуации.

Также Комиссия внесла соответствующие изменения в свои постановления от 12 октября 2018 года № 156 и № 157, исключив в них соответствующие позиции.

Как сообщается, Комиссия констатировала достаточность оснований для установления ею невозможности обеспечить подготовку и проведение местных выборов.

Отметим, были внесены соответствующие изменения в распределение субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов 23 декабря 2018 года, а также изготовление органами ведения Государственного реестра избирателей списков избирателей и именных приглашений для подготовки и проведения соответствующих выборов.