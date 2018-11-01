В Киеве полиция задержала 40 человек с дубинками и пиротехникой

В Киеве на улице Генерала Алмазова полиция задержала 40 человек с дубинками и пиротехникой.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, на улице Генерала Алмазова правоохранители обнаружили группу молодых людей, у которых обнаружили балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. Указанные лица пытались установить палатки и начали бросать пиротехнические изделия в правоохранителей. Во время задержания пострадали двое правоохранителей, сейчас им оказывают медпомощь.

"Всех участников, а это - около 40 человек, среди которых есть несовершеннолетние, доставили в Печерское управление полиции. Правоохранители устанавливают их анкетные данные", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о правовой квалификации события.