В Харькове неизвестные подорвали банкомат

В Харькове неизвестные подорвали банкоматСегодня, 15:54
В Харькове утром 1 ноября 2018 года неизвестные подорвали банкомат в Холодногорском районе города.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Как сообщается, сегодня около 5 утра произошел взрыв в банкомате, расположенном по улице Большая Панасовская. По данным полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.
"Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается. Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации согласно Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.