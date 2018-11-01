В Харькове неизвестные подорвали банкомат

В Харькове утром 1 ноября 2018 года неизвестные подорвали банкомат в Холодногорском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Как сообщается, сегодня около 5 утра произошел взрыв в банкомате, расположенном по улице Большая Панасовская. По данным полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал.

"Сумма денежных средств, которыми завладели неизвестные, устанавливается. Факт события внесен в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации согласно Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.