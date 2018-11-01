Сенцов: Не волнуйтесь, я выжил

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя лучше, чем месяц назад.

Об этом он написал в письме к правозащитнику Николаю Щуру, датированном 29 октября.

«Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил», - написал Сенцов.