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Сенцов: Не волнуйтесь, я выжил

Сегодня, 15:35 citynews.net.ua | Напечатать

Незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов сообщил, что чувствует себя лучше, чем месяц назад.

Об этом он написал в письме к правозащитнику Николаю Щуру, датированном 29 октября.

«Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил», - написал Сенцов.


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