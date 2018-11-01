В Симферополе арестовали на два месяца крымского татарина Гафарова

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 декабря жителя села Жемчужина Крыма Дилявера Гафарова, которого российские правоохранители подозревают в участии в вооруженном формировании.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Сеяра Панича.

"Судья не вникал в обстоятельства дела, в личность Гафарова. Он не судим, ранее правоохранительные органы не имели к нему претензий. Это судьей не было учтено ", - заявил адвокат.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали арест Гафарова дискриминацией и выразили протест РФ. Об этом пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца написала в Twitter.

"Оккупант продолжает дискриминацию крымских татар. Псевдосуд арестовал крымского татарина Гафарова. Осуждаем и выражаем протест РФ. Требуем от РФ немедленно прекратить преследование крымских татар, выполнить требования резолюций ГА ООН и приказ Международного суда ООН", - написала Беца.

Напомним, 30 октября крымского татарина Дилявера Гафарова задержали после обысков. Его задержали по подозрению ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса РФ (участие в вооруженном формировании). ФСБ в доме Гафарова искала оружие, однако "ничего не нашла". При этом силовики изъяли ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, приведенные силовиками.