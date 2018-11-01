В Киеве возобновили ограничение скорости движения до 50 км/ч

В Киеве с четверга, 1 ноября, на 17 основных магистралях города скорость движения транспорта снова ограничат до 50 км/ч.

Об этом заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий в Facebook.

Ранее на этих участках разрешили ездить со скоростью 80 км/ч.

"Для тех, кто уже привык ездить 80 км/ч по 17 основным магистралям Киева напоминаю, что с 1 ноября, согласно решению КГГА, разрешенная скорость по всем улицам города будет 50 км/ч", - сообщил Билошицкий.

Решение связано с тем, что в связи с приближением зимнего периода "дорожные условия в этот период уже не будут позволять двигаться с такой скоростью".

В то же время, он отметил, что разрешение двигаться со скоростью 80 километров восстановят с 1 апреля 2019 года